【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのエンゼルスは２１日、球団のゼネラルマネジャー特別補佐を務めていたカート・スズキ氏（４２）が新監督に就任すると発表した。スズキ氏は元捕手で、メジャー１６年間で通算１４２１安打、１４３本塁打、７３０打点をマーク。２０２１年にエンゼルスに加入し、当時在籍していた大谷とバッテリーを組んだ。２２年限りで現役を引退した。