米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）の母校・花巻東高校（岩手県花巻市）で２１日、大谷選手を描いた黒板アートが１日限定で登場した。１１色のチョークを用いてユニホーム姿の大谷選手が黒板（縦約１・７メートル、横約４・５メートル）いっぱいに描かれた。２０１２年１０月２１日に大谷選手が同校でメジャー挑戦を表明したことから、「１３年前の今日。この学校で、僕は夢を宣言した」との言葉が添えられている。