今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『１枚目『デジタル魚拓を作ってみたよ！』』というKeshi☆さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）電子の魚拓 今回から本格的に釣りジャンルへの投稿を開始します。 今後は釣りとデジタル魚拓を中心に看板娘&うP主の分身「かおりさん」がナビゲートしていきます。 初回は過去に撮影した動画をサンプルにデジタル魚拓について 撮影の注意点やギャラリーをメインに