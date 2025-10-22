初めての女性総理が誕生した。高市早苗氏だ。そんな高市政権にブレインとして、筆頭総理秘書官として起用の方針を報じられたのは飯田祐二・前経済産業事務次官であった。この人事について、経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「高市政権の目指す方向性は火を見るより明らかだ」と指摘する。その方向性とは？ 【画像】高市総理が掲げる積極財政の負の側面 安倍晋三政権が残した負の遺産を引き継ぎ、増幅させ