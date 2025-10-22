2024年3月14日に東京地裁より破産開始決定を受けていたみんなでつくる党（TSRコード:132281422）は10月21日、公式ホームページで破産開始決定に対する抗告が却下されたと発表した。みんなでつくる党は、NHKから国民を守る党として設立され、NHK党や政治家女子48党など複数回名称を変更していた。この間、党内のトラブルが表面化するなか、2024年1月には債権者が東京地裁に破産を申し立てていた。同党の大津綾香代表はホーム