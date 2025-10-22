札幌市西区西野では１０月２２日未明からクマの目撃が相次いでいます。午前９時ごろにも公園で子グマ２頭が確認され、現場では警察やハンターが捜索を行っています。（山本記者）「住宅街のすぐそばでクマが出没しました。警察やハンターが集まり、あたりは騒然としています」クマが目撃されたのは、札幌市西区西野８条９丁目の西野すみれ公園です。 午前９時前、付近に住む男性が体長およそ８０センチの子グマ２頭