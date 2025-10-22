今年4月「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」にて通算2勝目を挙げた安田祐香のクラブセッティングを激写。そのこだわりの内容をレポートする。【写真】愛用ドライバーは、ソールしてもコロンと開いたりせず、ボールを包み込める顔だったドライバーは『スリクソン ZX5 Mk II』（10.5度）に『ATTAS KING 5S』を組み合わせており、このスペックは昨年から変わっていない。「ギアを選ぶ上で大切にしているのは、性能はもちろ