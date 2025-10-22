吉田優利が自身のインスタグラムを更新。親友・澁澤莉絵留との仲良し2ショットを一挙に投稿した。【写真】吉田優利が澁澤莉絵留のほっぺにチュウ!?【本人のInstagramより】「どうせまた次会うからといつも早く解散する私たち笑」と、せっかく会えた時でも、その時間はいつも短いことを明かした吉田。それでも「一緒にいると、全然ケータイを触らずに私に集中してくれるところ、話してる時に連絡取る時は『ちょっと返信するね』とか