【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は２１日、オンラインで取材に応じ、ブルージェイズと対戦することが決まったワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）で、２４日（日本時間２５日）の第１戦はスネル、２５日（同２６日）の第２戦に山本が先発すると発表した。ブルワーズに４連勝して突破したナ・リーグ優勝決定シリーズと同じ順番となった。同シリーズではスネルが８回無失点、山本が１失点でメジ