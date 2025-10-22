韓国軍は北朝鮮が22日朝、日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が22日午前8時10分ごろ、北朝鮮南西部のチュンファから短距離弾道ミサイル数発を発射しました。ミサイルは最大で350キロほど飛んだということで、詳しい分析を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのはことし5月以来で、韓国の李在明大統領が就任してからは初めてです。