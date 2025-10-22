元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（63）が22日までにインスタグラムを更新。24年7月に心臓の手術を受けた当時を振り返り、健康への思いをつづった。高田は「早いもので、心房細動からの心臓アブレーション手術から一年以上経過している」と報告し、「今思えば、前触れも無く突然、そして頻繁に出る強烈な不整脈の症状は恐怖であり、現実に見る悪夢だった」と当時を回想。「今回は久しぶりの経過検診で毎日飲んでいる薬