バンダイ ライフスタイル事業部は10月23日より、『仮面ライダーゼッツ』をモデルとしたキッズシューズを、全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて発売する。「仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデル」今回発売される「仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデル」は、仮面ライダー史上初となる”胸に巻く変身ベルト”ゼッツドライバーをモチーフに、ななめに取り付けられたシューズベルトが歩くたびに光る仕様と