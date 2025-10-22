肥薩おれんじ鉄道で22日あさ、信号トラブルの影響で一部区間で一時、運転を見合わせていましたが、午前7時前、運転を再開しました。 肥薩おれんじ鉄道によりますと、信号トラブルが発生したのは、米ノ津駅と野田郷駅の間で、一部区間で、始発から列車の運転を見合わせていましたが、復旧作業が完了したとして、午前6時50分に運転を再開しました。 この影響で、上下線3本が運休するなど最大で32分の遅れが出たほか、およそ220人に