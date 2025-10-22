10月23日に開催されるプロ野球ドラフト会議の目玉候補に、米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）の名前が急浮上している。複数の球団が上位候補にリストアップする中、ひときわ獲得に意欲を見せているのが巨人だという。＊＊＊【写真を見る】目元がソックリ！兄「麟太郎」と妹「秋羽」を比較してみるとスカウト陣が極秘視察今年のドラフト会議から適用される新ルールが佐々木取りを過熱させている、と話すのはスポ