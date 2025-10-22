女子ゴルフで１９９８年度生まれ「黄金世代」の一人である三浦桃香が、ひじをケガしたことを報告した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「皆様お久しぶりです」と書き出す。負傷した左腕をカメラに向かって見せ「恥ずかしくて投稿できなかったのですが、自転車で横転してしまい左の肘にヒビが入っておりしばらくお仕事を制限しておりました」という。「今はギブスを外してできるお仕事は参加させていただいているの