21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡Öinstax¡È¥Á¥§¥­¡É¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹­À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¹­À¥È¯É½²ñ¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¹­À¥¡£¤¤¤Þ¹Ô¤­¤¿¤¤¾ì½ê¤â¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¹­À¥¡Ö²¿¤Ç¤À¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤¹¤´