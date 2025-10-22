妊娠がわかったらすぐさま旦那さんに報告したい派と、サプライズで報告したい派に分かれるのではないでしょうか？しかしそれを邪魔する人がいると、全ての計画が台無しになってしまうようで……。今回は、夫に報告する前に友人に妊娠をバラされた話をご紹介いたします。友人にバラされる「妊娠したことを友人に知られてしまったのですが、夫にはサプライズで伝えたかったので、しばらく内緒にしてほしいと伝えておいたんです。数