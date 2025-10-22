米ミュージシャンのケニー・ロギンス（77）が、トランプ米大統領のSNSに抗議した。トランプ米大統領は18日に、自身のSNSトゥルース・ソーシャルに、反トランプ抗議デモの参加者に汚物を空中から投下するAI生成動画を投稿。これに、ロギンスの楽曲が使用されており、抗議とともに削除を求める声明を発表した。トランプ大統領は、「ノー・キングス（王はいらない）」をスローガンに掲げたトランプ政権の移民政策などに抗議する大規模