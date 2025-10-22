水上恒司（26）と生見愛瑠（23）が22日、都内で行われた「洋服の青山／スーツスクエア新商品・新キャラクター・新CM発表会」に登壇した。2人は「みんなのスーツ」新CMに出演。CMでは軽快なダンスを披露しており、23日から全国で放送が開始される。今年中にデビューしたいことを聞かれた水上は「大学に1カ月だけ行ったという、履歴書には書けない経歴があるんですけど、そのときスーツは作ったんです」とし、「職業柄スーツはあま