被害者意識が強いモラハラ夫【漫画】本編を読む妊娠したら、旦那は「本当に俺の子ども？」と言った。ラブラブだった結婚生活が一変！結婚して気づく旦那のモラハラ体質…。つわりがひどく、入院して距離を置くことができたと思ったものの、病室に見舞いにきた旦那は心配の言葉もなく「マンションがゴミだらけだから、早く帰ってこい」という…。自己中心的な旦那にとうとう「離婚」の二文字を突き付けた「家事をしないと死ぬ旦那」