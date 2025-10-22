iRobot創業者のコリン・アングル（Colin Angle）氏が都内でインタビューに応じた（筆者撮影）【写真で見る】アングル氏はiRobot創業者CEOとしてロボット掃除機Roombaを世に広めた人物。2024年に退任後、Familiar Machines ＆ Magic（FM＆M）を創業ロボット掃除機「ルンバ」を生み出したコリン・アングル氏が、新たな挑戦を始めた。2024年にiRobotのCEOを退任してから約1年。アングル氏は10月17日、東京・銀座のホテルで新会社Famil