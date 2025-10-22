ＩＨＩが急反発。川崎重工業が買われ、三菱重工業が堅調に推移している。２１日に高市早苗内閣が発足した。同日夜の記者会見で、高市首相は防衛費の増額に向けて、国家安全保障戦略など「安保３文書」の改定を指示する考えを表明した。これを手掛かりとし、日経平均株価の騰勢が一服するなかで防衛関連株の一角を物色する姿勢が広がっている。高市内閣では防衛相に小泉進次郎氏が起用された。 （注）タイトル末尾の「◇」は本