瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も香川県を中心に雨雲がかかりやすいですが、夜には止む見込みです。日中の最高気温は岡山で18度、津山と高松で17度でしょう。21日よりも気温が低く、11月上旬から中旬並みの気温になります。 23日は岡山県で高気圧に覆われて晴れますが、香川県ではおおむね曇りになるでしょう。湿度が低い見通しです。朝の最低気温は岡山で10