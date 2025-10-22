BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が登場する、Calvin Klein（カルバン・クライン）の新動画が公開された。 【動画＆写真】BTSジョングク×CKの新動画／CKのショーに出席したジョングク／ジョングクがこれまでに見せたデニムのセットアップ姿 ■BTSジョングク×カルバン・クラインの新動画が公開 2023年3月にカルバン・クラインのグローバルアンバサダーに就任したJUNG KOOK。2025年9月に行われたニューヨ&