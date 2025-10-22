2025年10月21日、中国メディアの証券時報は、これまで高騰を続けていた金の価格が下落したことについて専門家の意見を報じた。記事は、21日午後に国際金価格が突如として急落し、現物金、金先物ともに一時2%超の下落を記録し、銀、プラチナ、パラジウムを含む他の貴金属市場も連鎖的に下落。17日に米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げを行うとの予測が流れ金価格が1オンス＝4300ドル台の過去最高値を記録した直後の下落になっ