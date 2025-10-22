ロシアのラブロフ外相は10月21日、ロシア・ウクライナ紛争および米ロ首脳会談に関してコメントを発表しました。ラブロフ外相は、「即時停戦の主張は紛争の根本原因を無視するに等しく、また、ロ米両国の大統領間でこれまでに達成された合意にも反する」と述べました。その上で、ロシアは、アラスカで開催されたロ米首脳会談においてウクライナ問題に関して合意された立場を堅持すると表明しました。ラブロフ外相はさらに、特別軍事