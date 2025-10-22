俳優の水上恒司（26）が22日に都内で「洋服の青山/スーツスクエア新製品・新キャラクター・新CM発表会」に出席。意外な経歴を明かした。新CMで着用したスーツ姿で登場。ランウェイ中央で一礼し「おはようございます」と爽やかにあいさつ。華麗なウオーキングを披露した。新CMにちなみ、今年中にチャレンジしたいことを聞かれ「僕はですね、一応大学に1カ月だけ行ったっていう履歴書にかけない経歴があるんですが…」と告白