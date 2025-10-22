俳優の水上恒司（26）が22日に都内で「洋服の青山/スーツスクエア新製品・新キャラクター・新CM発表会」に出席。CM撮影を振り返った。新CMで着用したスーツ姿で登場。ランウェイ中央で一礼し「おはようございます」と爽やかにあいさつした。CMではアップテンポなリズムに合わせてダンスを披露。なじみがない歌やダンスに悪戦苦闘も完成したものを見ると「使われてるのがアドリブの部分だった」という。撮影にあたり、ダ