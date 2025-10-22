ロックバンド・ORANGE RANGEが、22日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。生パフォーマンスを繰り広げ、SNSには多くの反響が寄せられている。【動画】懐かしい…『花ざかりの君たちへ』の名シーン満載のORANGE RANGE「イケナイ太陽」スペシャルMVORANGE RANGEは、2007年にフジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとして起用され、今夏、お笑いコンビ・マユリカが