英ロックバンド「ロストプロフェッツ」の元ボーカル、イアン・ワトキンス元受刑者（４８）が１１日朝、他の受刑者２人に喉を切り裂かれ死亡した事件で、２人が逮捕・起訴されたが、さらに殺人に関する共謀の疑いで２人が逮捕され、計４人逮捕となった。英紙ガーディアンが２１日、報じた。ウェスト・ヨークシャー警察は、ウェイクフィールド刑務所でワトキンス元受刑者が刺殺された事件に関連して、新たに２人の男が逮捕された