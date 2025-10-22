アルピニストの野口健氏が22日までにX（旧ツイッター）を更新。ジャーナリスト田原総一朗氏（91）が19日放送のBS朝日討論番組「激論！クロスファイア」（日曜午後6時）内で、自民党の高市早苗総裁に向け「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」などと発言した件に対し、私見をつづった。田原氏の発言は、立憲民主党の辻元清美参院議員や社民党の福島瑞穂党首との議論の中で出た。辻元氏が「私、20代から朝まで生テレビで、田原さん