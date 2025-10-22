¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFES¡ùTIVE¡×¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¤Ã¤Ô¡×¡Ê¸½JAPANARIZM¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¢®ÌÚÍ¥Î¤°¡¡Ê27¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü21Æü¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ó¤Í¤Æ¤«¤é¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈËÜÆü·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸í²ò¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊäÂ­¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ­¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ13ºÐ