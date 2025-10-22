【中島輝士怪物テルシー物語（７３）】スカウトとして獲得に関わった選手で、強く印象に残っている事例をまた一つ紹介させていただきます。その名は陽岱鋼です。ドラフト指名当時は陽仲壽（ヨウ・チョンソ）という名前で、のちに改名しています。台湾の台東市出身で原住民であるアミ族にルーツを持つ選手です。小、中学校時代から遊撃手としてナショナルチームに選出され、高校からは野球留学のため福岡第一高へ入学しました。