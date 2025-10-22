大相撲ロンドン公演大相撲の34年ぶりとなる英国ロンドン公演が、ロイヤル・アルバート・ホールで5日間にわたり開催され、会場は熱狂に包まれた。現地の日本食レストランがSNSで、力士たちに日本食弁当を振舞った舞台裏の様子を明かすと、ファンからは称賛の声があがっている。ロンドンの地でも和食が力士たちを盛り立てた。ロンドン、東京、ドイツに店舗を展開する日本食レストラン「Eat Tokyo」のインスタグラムは「日本の力