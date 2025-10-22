アップルの「折りたたみiPhone」の発売時期が2027年に遅れる可能性があるという情報が飛び交っています。 ↑折りたたみiPhoneのスケジュールは不透明（画像提供／Unsplash）。 その出どころはみずほ証券とされていますが、The Elecによれば、折りたたみiPhoneのヒンジの主要デザインの決定に時間がかかっているため、発売が延期される可能性があるとのこと。 折りたたみiPhoneは内側に7.58インチ、外側に5.38インチのディ