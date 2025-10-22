猫が触られたくないときに見せるサイン 1.近づこうとすると隠れて出てこない 飼い主さんとの間にまだしっかりとした関係性ができていない場合、猫は近づこうとする飼い主さんの姿を見ただけで、素早く身を隠して出てこなくなるかもしれません。飼い主さんを警戒しているため、触られることを強く拒否している状態です。 2.触ろうとする、または触っていると逃げ出す 触ろうとすると逃げ出す場合、猫に恐怖心を与えてい