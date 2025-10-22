日本維新の会との連立で、新政権を発足させた自民党の高市早苗首相は短命かつ、下野の可能性に怯えているのではないか。26年にわたる「公明票」が途絶え、首都圏を中心に衆議院で最大52議席を失うといった分析も出ているからだ。2012年に創価学会を脱会するまで、芸能人らによる「創価学会芸術部」で自民への選挙協力に駆り出されていた西東京市議の長井秀和氏（55）が言う。「連合」が自民との連立は認めず…国民民主党・玉木代