年内をもって「モーニング娘。'25」を卒業する北川莉央（21）がテレビ東京の社員に内定している――10月21日までにスポーツ各紙が報じた。北川は、2019年に15期メンバーとしてグループに加入。今年4月に自身のSNSトラブルで活動を休止し、今秋の復帰を目指していたが、10月20日に所属事務所が卒業を発表。公式サイトでは「北川と話し合う中で『活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をか