京都・宇治発の本革ブランド「Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス)」を展開するキシマサが、累計販売数5万個を超える人気シリーズ「オイルレザー名刺入れ」に新色「ダークグリーン」を追加しました。2025年10月20日(月)より発売中で、同時に素材もベジタブルタンニンなめしへとリニューアルされています。深みのある落ち着いた色合いが、ビジネスシーンに知的で上質な印象を添えます。 Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス)