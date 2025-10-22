富山県立山町で活動する地域おこし協力隊の山淵あいりさん（株式会社陽咲玲）が、立山町の小学生を対象としたハロウィンイベント「英語であそぼ！ハロウィンパーティin立山」を2025年10月26日(日)に開催します。このイベントは、英語に楽しくふれられる機会を立山の子どもたちに提供することを目的としています。会場は立山町元気交流ステーションみらいぶです。 地域おこし協力隊 山淵あいり 企画「英語であそぼ！ハロウィン