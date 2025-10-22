日本司法支援センター東京地方事務所(法テラス東京)と東京司法書士会は、「法の日」を記念し、司法書士による無料電話相談会を2025年10月31日(金)に開催します。敷金返還や借金問題、登記、相続・遺言など、暮らしに関する法律問題について、専門家である司法書士に無料で相談できる機会です。相談は事前予約制となっています。 日本司法支援センター東京地方事務所／東京司法書士会 「法の日」記念 司法書士による無料電話相