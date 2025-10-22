モクシー大阪梅田が、寒い季節にぴったりの「冬限定新メニュー」を提供。ラップ3種と心温まるドリンクで、冬をもっとMOXYらしく過ごせます☆ モクシー大阪梅田「Bar Moxy」冬限定新メニュー 左から）ワサビビーフラップ、 プルドポーク＆チーズラップ、サーモンアボカドラップ 販売期間：2025年11月1日（土）〜 11月30日（日）販売場所：Bar Moxy、 モクシー大阪梅田（1階）問い合わせ：TEL. 06-6743-4971、Mail&#1