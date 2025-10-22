米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんが、「デート」写真を披露した。日本時間２２日に自身のインスタグラムを更新し、「途中でＬｉｖｅ終わってすみません代わりに、今日デートしたお相手の写真を」とテーブルについた夫の写真をアップ。「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届けてくれて、そのあと２人で都会に行ってきました」と夫婦で出かけたというが、「都会すぎて