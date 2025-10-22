スマートフォン向けアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket』の正式サービス開始から1周年を記念して『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリーを開始。東京メトロの対象駅を巡りってオリジナルスタンプを5個集めるごとに、スマートフォン向け「オリジナル壁紙」がもらえます☆ 『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリー    実施期間：2025年10月30日(木)〜12月21日(日)参加費：無料（スタンプラリ