スウェーデン1部リーグ・アルスヴェンスカン第27節でヨーテボリとミャルビーAIFが対戦。0-2とアウェイのミャルビーが勝利を挙げ、初の1部リーグ優勝を決めた。ミャルビーAIFという名前を耳にしたことがある人は多くないだろう。人口わずか1500人ほどのヘレヴィクという漁村に本拠地を置くスモールクラブだ。2016年から3年間は3部リーグに所属していた。それが今季は怒涛の快進撃を見せ、ここまでの戦績は20勝6分1敗と驚くべきもの