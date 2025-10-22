ウナギの消費大国・日本。古くから食文化として根付き、多くを輸入に頼る日本のウナギに、ピンチが訪れるかもしれません。ニホンウナギを含むすべてのウナギが、ワシントン条約の規制対象になる可能性があるためです。その背景や影響を考えます。■国産と中国産で大きな価格差森アナウンサー「先週発表されたある勧告によって、うなぎが値上がりするかもしれません」「21日、東京・板橋区にあるスーパー『いさみ屋小竹向原店』。