浦和レッズは22日、オーストラリア人DFルカ・ディドゥリカとのプロ契約締結を発表した。2007年9月18日生まれで現在18歳のルカ・ディドゥリカは、身長200センチメートルのDF。メルボルン・ビクトリーのU−21に所属していたなか、浦和とプロ契約を締結したことが明らかになった。なお、同選手は22日より、チームに合流する予定となっているものの、Jリーグにおける選手登録ウインドーは終了しているため、2025シーズンの公式戦