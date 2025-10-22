イスラエルを訪問中のアメリカのバンス副大統領は、パレスチナ自治区ガザの停戦維持について楽観的な見解を示しました。【映像】ガザについて語るバンス副大統領「この1週間の状況から、停戦が維持されると非常に楽観的に考えています」（バンス副大統領）21日、イスラエルを訪問したバンス副大統領は、パレスチナ自治区ガザの停戦について「予想以上に順調」だと示しています。一方、人質の遺体の返還については、「困難な