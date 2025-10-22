前橋市長が既婚の男性職員と複数回ホテルで会っていた問題で、多くの議員が「出直し市長選挙」を求めました。【映像】多くのシャッターを浴びる小川市長前橋市の小川晶市長は、17日に市長を辞職せずに報酬を半減する処分案を議会側に伝えていました。21日、小川市長は市議全員に対する非公開の説明会を開き、改めて続投の意思を伝えました。「やはり説明責任を果たせていないし、出直し選挙をするべきだという声を受けている