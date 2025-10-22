北朝鮮は22日午前、短距離弾道ミサイル数発を発射しました。韓国軍の合同参謀本部の関係者によりますと、ミサイルは北朝鮮内陸部に着弾したということです。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮は22日午前8時10分ごろ、北朝鮮西部の黄海北道付近から東北方向に向け、短距離弾道ミサイル数発を発射。ミサイルはおよそ350キロ飛行しました。合同参謀本部の関係者によりますと、北朝鮮の内陸部に着弾したということです。李在明